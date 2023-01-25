Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 23:10Son Güncelleme: Kaynak: El Mundo, İHA
İspanya’da samuray kılıçlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
İspanya’nın güneyinde bir kilisede düzenlenen samuray kılıçlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
İspanya’nın güneyinde yer alan Algeciras kentindeki bir kilisede samuray kılıçlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Saldırının faili olduğu tahmin edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
İspanya basını, yaralılar arasında kilisenin papazının bulunduğunu ve saldırıda ağır yaralandığını duyurdu.
Etiketler: İspanya
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