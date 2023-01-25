Adalet, Sağlık ve Aile Bakanları tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında, çocuk ve gençleri korumak ve suç işleyenleri daha ağır bir şekilde cezalandırmak için hazırlanan yasa tasarısı kamuoyuyla paylaşıldı.

Aile, Uyum ve Kadın Bakanı Susanne Raab, son dönemde çocuk istismarına ilişkin kamuoyuna yansıyan çok sayıda olayın meydana geldiğini belirterek bu alanda teknik ve hukuki altyapıyı birbiriyle uyumlu bir şekilde geliştirdiklerini söyledi. Raab, "Çocukları daha iyi korumak, suçluyu daha fazla cezalandırmak ve mağdura daha iyi yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Alma Zadic de okulların yanı sıra spor kulüpleri, dernek ve benzeri kurumlarda çocuk koruma konsepti oluşturulacağını, söz konusu kurumlara bu konsepte ilişkin bir belge verileceğini, böylelikle ailelerin güven içerisinde buralara çocuklarını gönderebileceğini aktardı.

Yeni düzenlemeye göre 14 yaş altı çocuklara yönelik istismar içeren görüntü ve benzeri unsurlar bulunduran kişiler, 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

İstismar içeren görüntüler üreten ve bunu yayan kişilerin 5 yıla, birden fazla farklı içerikte üretimde bulunanların ise 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

14 yaş üstü çocuklara yönelik istismar içeren görüntüler bulundurulmasının 3 yıla kadar cezalandırılacağı ifade edilirken, istismarın yanı sıra şiddet ve benzeri unsurların yer aldığı içeriklerin bulundurulması ise 10 yıla kadar cezalandırılabilecek.

Avusturya’da tanınmış bir tiyatro oyuncusunun evinde 58 bin adet çocuk istismarı içeren görüntüler tespit edilmiş, bunun üzerine ülkede çocuk istismarına yönelik cezaların düşüklüğü tartışma konusu olmuştu.