Afganistan, bir çocuk için dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri... Uzun süren iç karışıklıklar en çok onları etkiliyor.

Bazıları yetimhanede büyümek zorunda kalıyor, bazıları da çocuk yaşta tüm ailesinin yükünü omzuna almak...

Pek çoğu ailelerine yardım etmek için çöp topluyor, ayakkabı boyuyor ya da başka işlerde çalışıyor. 11 yaşındaki Sameer’in hayatı da diğer Afgan çocuklardan farklı değil.

TRT World, Afganistan’daki çocukların hayatını Sameer’in zorlu hayatı üzerinden anlatan bir belgesel hazırladı.

"İnsanın babası yoksa kalbi kırıktır..."

11 yaşındaki Sameer, babasını 5-6 yaşlarındayken kaybetti. O günden beri de ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor. O, küçük yaşta evine nasıl ekmek götüreceğini düşünmek zorunda...

Hırdavatçıda çalışan Sameer'in ne okula gidecek zamanı var ne de parka. Çünkü gün boyu çalışması gerekiyor. Böylece ev ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve kardeşlerini okula gönderebiliyor. Onun en büyük hayali ise şöyle...

"Benim en büyük hayalim zengin olmak. Babam, annem ve kardeşlerimle yaşamak. Birinin annesi ve babası yanındaysa mutludur. Eğer babası yoksa kalbi kırıktır..."