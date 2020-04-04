İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, El Pais gazetesine yaptığı açıklamada, ülke genelinde uygulanan karantinanın 26 Nisan'a kadar uzatıldığını söyledi.

Vaka sayısının 124 bin 736'ya yükseldiği ülke, İtalya'yı geçerek ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülke oldu.

İspanya'da ölü sayısı 11 bin 744.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 120 bin 752'ye ulaşırken, ölü sayısı 60 bini aştı.

En fazla vakanın görüldüğü ABD'de 278 bin 458 kişi virüse yakalandı. 7 bin 406 kişi hayatını kaybetti.