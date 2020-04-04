Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 78 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Böylelikle ülkede vaka sayısı 521'e ulaştı.

Tedavi altına alınan hastalardan 17’sinin durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 521’e yükselirken, koronavirüs tespit edilen 5 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan’da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 35 bine yakın kişiye koronavirüs testi yapıldı.