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Hollanda'da ölü sayısı bin 651'e yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Hollanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 164 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam ölü sayısı bin 651'e yükseldi
Koronavirüs tüm dünyada yayılmaya devam ediyor.
Hollanda Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre ülkede son 24 saatte 164 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam ölü sayısı bin 651'e yükseldi
Toplam vaka sayısı ise 16 bin 627.
Dünya genelinde koronavirüsten etkilenen kişi sayısı ise 1 milyon 132 bin 17'ye yükseldi.
Etiketler: Hollanda koronavirüs ölü sayısı vaka sayısıSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 14:10
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