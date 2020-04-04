Beyaz Baretliler olarak bilinen Sivil Savunma ekipleri, Suriye'nin İdlib ilinde yerinden edilmiş aileleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Covid-19 salgınına karşı yürütülen mücadeleye destek olan Beyaz Baretliler, İdlib'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırındaki kamplara sığınan sivillere, "Farkında olun, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun" kampanyası adı altında salgın hakkında bilgilendirme yaptı.

İdlib'in Atme kamplarında bulunanlara, Beyaz Baretliler'in kadın çalışanlarının da katıldığı kampanya kapsamında, Covid-19'a karşı alınacak tedbirleri içeren broşürler dağıtıldı.

"Ekiplerimiz, karantinanın önemini anlatıyor"

Sivil Savunma medya görevlisi Muhammed Hammede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Covid-19 hakkında halka doğru bilgileri aktarmak amacıyla farkındalık ve bilinçlendirme ekibi kurduklarını söyledi.

Hammede, "Ekiplerimiz, kampları ziyaret ederek ailelere virüsün bulaşma yollarını, belirtilerini, karantinanın önemini anlatıyor. Onlara 'mümkün olduğunca evde kalmaları' tavsiyesinde bulunuyoruz." dedi.

Bölge halkını salgına karşı uyardıklarını yineleyen Hammede, gerekli tedbirlere uyulması konusunda çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.