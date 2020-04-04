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Gürcistan'da koronavirüsten ilk ölüm
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Vaka sayısının 156'ya ulaştığı Gürcistan'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.
İlk vakanın 26 Şubat'ta tespit edildiği Gürcistan'da virüs kaynaklı ilk ölüm görüldü.
Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi'nin İlk Üniversite Kliniği Müdürü Levan Ratiani, klinikte tedavi gören 79 yaşında bir kadının bugün hayatını kaybettiğini, hastanın 31 Mart'ta kliniğe getirildiğini ifade etti.
Gürcistan'da COVID-19 vaka sayısı 156'ya, iyileşenlerin sayısı da 28'e yükseldi.
Etiketler: vaka sayısı kovid-19 koronavirüs gürcistan covid-19Son Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 13:28
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