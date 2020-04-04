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Fas'ta koronavirüsten 50'nci ölüm
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle Fas'ta ölü sayısı gün geçtikçe artıyor.
Fas'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye, tespit edilen vaka sayısı 844'e yükseldi.
Fas Sağlık Bakanlığına bağlı koronavirüs vaka takip sitesinin verilerine göre, ülkede 2 kişinin daha COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 50'ye çıktı.
Vaka sayısı da 53 kişi artarak 844'e ulaşırken, virüse yakalananlardan 59'u iyileşti.
Etiketler: vaka sayısı koronavirüs Fas covid-19Son Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 12:33
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