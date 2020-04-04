İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüsten etkilenenlerin sayısının 117 bin 710'dan 124 bin 736'ya yükseldiğini açıkladı.

Vaka sayısı 119 bin 827 olan İtalya'yı geçen İspanya, ABD'nin ardından en çok vaka görülen 2. ülke oldu.

ABD'de ise vaka sayısı 278 bin 458 olarak kaydedildi.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 120 bin 752'ye ulaşırken, ölü sayısı 59 bine yaklaştı.