Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını devam ederken, Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ve Kanada arasında maske savaşı başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 'Savunma Üretim Yasası' çerçevesinde, ABD'de üretilen tıbbi ekipmanların ihracatının engellenmesi için karar imzalayacağını söyledi.

Karara ilk tepki, sınır komşusu Kanada'dan geldi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin COVID-19 ekipmanlarının ihracatını engelleme kararına tepki göstererek, “Sınırımızda tıbbi ürünler de dahil olmak üzere, önemli mal ve hizmetlerin giriş çıkışının engellenmesi ya da miktarının azaltılması büyük hata olur. Amerikan yönetimini şu anda çok açık bir şekilde uyardığımız nokta budur" dedi.

Kanada, maske başta olmak üzere koruyucu ekipman sıkıntısı yaşıyor. Başbakan Justin Trudeau, ülkedeki hastanelerin 60 milyon maske ve koruyucu malzemeye ihtiyacı olduğunu söyledi, ancak şuanda 11 milyon maskenin temin edildiğini açıkladı. Trudeau, geri kalan malzemelerin sağlanması için çabaladıklarını belirtti.

"ABD, Almanya'nın maskelerine el koydu"

ABD ile Kanada arasında maske gerilimi yaşanırken, bir iddia da Almanya'dan geldi.

Koronavirüs kriziyle başa çıkmak için Amerikalı bir firmaya parasını ödeyerek 400 bin maske siparişi veren Almanya’nın maskelerine ABD'nin el koyduğu iddia edildi.

Beyaz Saray ise maskelere el konulduğu iddiasını yalanladı.

Fransa: ABD anlaşmaları bozuyor

Kanada ve Almanya'nın yanı sıra ABD'ye bir tepki de Fransa'dan geldi.

Fransa’dan yetkililer ABD’nin Çin’deki üreticilere piyasanın çok üzerinde fiyat teklifleri vererek Avrupa ülkelerinin söz konusu üreticilerle yaptığı anlaşmaları bozduğunu iddia ettiler.

ABD'yi korsanlık yapmakla suçlayan Fransa, İsviçre tarafından maskelere el koymakla suçlandı.

Yeni malzemeler Belçika üzerinden gidecek

İsveç merkezli sağlık şirketi Mölnlycke'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin'den İspanya ve İtalya'ya gönderilmek üzere ithal edilen milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa'nın el koyduğu ifade edildi.

Şirketin Genel Müdürü Richard Twomey, söz konusu malzemenin Fransa üzerinden İtalya ve İspanya'ya gönderileceğini belirterek, ''Fransa, sağlık ürünleri ihracatını yasakladı. Kendi malı olmadığı halde maske ve eldivenlere el koydu. Bu son derece rahatsız edici, yakışıksız bir hareket.'' ifadelerini kullandı.

Twomey, Fransa'nın beklenmedik hareketinden sonra şirketin Çin'den ithal edeceği yeni sağlık malzemelerini, Belçika üzerinden İtalya ve İspanya'ya göndereceklerini kaydetti.