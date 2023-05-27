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Dünya
AA 27.05.2023 21:15

İspanya'da İslam'ı seçenler artıyor

İspanya'da İslamiyet'i tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Cuma günü Granada kentindeki Ulu Cami'de bir İspanyol daha Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs kentinde, son bir kaç yıldır neredeyse her cuma bir İspanyol İslamiyet'i seçiyor.

Bu hafta da cuma namazı sonrasında Granada'daki Ulu Cami'de Jose Miguel, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

"İslam'a geçen İspanyolların sayısında ciddi bir artış var"

İspanya İslam Toplumu Derneği ve Granada Ulu Cami Vakfı Başkanı Umar del Pozo,, "Neredeyse her cuma camimizde bir İspanyol Müslüman oluyor. Özellikle pandemi sonrasında İslam'a geçen İspanyolların sayısında ciddi bir artış var. Bu bizi sevindiren ve gururlandıran bir durum." dedi.

Del Pozo, "Granada'nın şehir ve ilçelerinde yaklaşık 36 bin Müslüman yaşıyor. Bunların 3 bin 700 kadarı İslam'a geçen İspanyollar ve onların üçüncü nesil çocukları." şeklinde konuştu.

İspanya'da yaşayan Müslüman nüfus son 30 yılda 10 kat arttı

İspanya İslam Komisyonu Sekreteri Mohamed Ajana, İspanya'da yaşayan Müslüman nüfusun son 30 yılda 10 kat artarak 2,5 milyonu geçtiğini, resmi olmayan rakamlara göre bu sayının 3 milyonu bulduğunu söylemişti.

Fas, Pakistan, Bangladeş, Senegal ve Cezayir kökenli Müslümanların çoğunlukta olduğu İspanya'da, Müslüman nüfus daha çok Katalonya, Valensiya, Endülüs ve Madrid gibi endüstrisi gelişmiş bölgelerde yaşıyor.

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İspanya'da İslam'ı seçenler artıyor
İspanya'da İslam'ı seçenler artıyor
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