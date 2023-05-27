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Dünya
AA 27.05.2023 19:20

Pakistan hükümetinden eski Başbakan Han'ın müzakere talebine ret

Pakistan'da Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, "devlete saldıranlarla" konuşamayacaklarını belirterek, eski Başbakan İmran Han’ın müzakere talebini reddetti.

Pakistan hükümetinden eski Başbakan Han'ın müzakere talebine ret

Pakistan'da Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, başkent İslamabad’da yaptığı açıklamada, “devlete saldıranlarla” konuşamayacaklarını, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri İmran Han’ın müzakere talebini reddettiklerini bildirdi.

Aurangzeb, “ülkeyi ateşe verenler, kaos ve anarşi çıkaranlar, toplumun zihnini nefretle dolduranlar ve silahlı grup barındıranlarla” diyaloğun mümkün olamayacağını söyledi.

Han’ın “müzakere değil siyasi bir af istediğini” öne süren Aurangzeb, “Terörist ve suçluların liderleriyle müzakere gerçekleştirilemez.” dedi.

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Eski Başbakan Han, 24 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetiyle müzakere etmesi için bir komite oluşturacağını söylemişti.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın yolsuzlukla suçlandığı dava sebebiyle 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Gösterilerde çok sayıda özel ve kamu mülkü zarar görmüş, polis araçları ateşe verilmişti. Protestolarda Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığı dahil farklı şehirlerdeki askeri kurumlar da hedef alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi 11 Mayıs'ta Han'ın tutuklanmasının yasa dışı olduğunu belirterek, bir an önce tahliye edilmesine hükmetmiş, Han 12 Mayıs'ta kefaletle serbest bırakılmıştı.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerde, şiddet olaylarına karıştığı iddiasıyla 33 sivilin askeri mahkemelerde yargılanmak üzere silahlı kuvvetlere teslim edildiğini açıklamıştı.

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