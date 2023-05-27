Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters’a “Nazi” soruşturması

Alman basınının Berlin polisine dayandırdığı haberlere göre, 79 yaşındaki Waters’ın 17-18 Mayıs’ta başkent Berlin’deki Mercedes Benz Arena’da verdiği konserde giydiği kostüm nedeniyle soruşturma açıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Waters'ın üzerinde apoletler bulunan uzun siyah bir palto giydiği, daire içerisinde sembollerin yer aldığı kırmızı bir kol bandı taktığı ve makineli tüfekle ateş etme taklidi yaptığı görülüyor.

Berlin polis sözcüsü, Waters'ın sahne giysisinin Nazi dönemindeki SS subaylarının giydiği üniformaya çok benzediğini belirterek bu nedenle Nasyonal Sosyalizm kurbanlarının onurunun kırılması, Nazı döneminin yüceltilmesi ve böylelikle kamu barışının bozulması şüphesinin bulunduğu ifade etti.

Sözcü, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine polisin "halkı tahrik etme" şüphesiyle inceleme başlattığını aktardı.

Haberlerde Waters'ın son dönemde sıkça antisemitizmle suçlandığı belirtildi.

Waters’ın 28 Mayıs’ta Frankfurt’ta düzenlenecek bir konseri antisemitizm suçlamalarıyla önce iptal edilmiş ancak daha sonra mahkemenin konserin yapılmasına izin verdiği kaydedilmişti.​​​​​​​