14 yaşındaki çocuk dalgalara kapıldı, boğulmaktan dron sayesinde kurtuldu. İspanya'nın Valensiya kentindeki sahildeki can pazarı kameralara yansıdı.

Olası boğulma vakalarına karşı teyakkuzda bekleyen dron ekibi, yeni boğulma vakasını haber alınca harekete geçti. Çocuğu kurtarmak için dronla havadan can yeleği atıldı. Çok geçmeden kurtarma ekipleri de olay yerine intikal etti.

Dron Pilotu Mıguel Angel Pedrero olayı anlattı.



"Dronla olay yerine ulaştığımızda yüzmeye enerjisi kalmamış ve çok kötü durumda olan bir çocuk gördük. Can yeleği gönderdik. Şiddetli dalgalar nedeniyle çocuğa ulaşmak zor oldu ancak yeleği vermeyi başardık. Jet ski çocuğa ulaşana kadar çocuk su üstünde kaldı."



Kurtarma ekibi olay yerine ulaştıktan sonra çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu açıklandı. Cankurtaranların işini kolaylaştıran dron ekibi, 5 yıldır faaliyet gösteriyor.