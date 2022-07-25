Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısını görevden aldı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Ruslan Demçenko'yu görevden aldı.
Yerel haber ajanslarının, Ukrayna Devlet Başkanlığı kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Demçenko'nun görevine son verdi.
Zelenskiy, geçen hafta, Ukrayna'nın Sumskaya, Poltavskaya, Zakarpatskaya, Jitomirskaya ve Dnipropetrovsk bölgelerinin güvenlik yöneticilerini görevden almıştı.
Etiketler: Ukrayna Vladimir Zelenskiy
Sıradaki Haber
Ukrayna: İlk tahıl sevkiyatının bu hafta yapılmasını umuyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz