Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamada, Amsterdam ve Lahey Belediyelerindeki sağlık merkezlerinde maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşılamaların başladığı bilgisi paylaşıldı.

Amsterdam'daki merkezde ilk gün 50, sonraki her gün 100 kişinin maymun çiçeği virüsü aşılamalarının yapılacağına değinildi. Açıklamada, aşının iki doz halinde uygulanacağı, ikinci dozun ilkinden dört hafta sonra yapılacağı duyuruldu.

Danimarkalı Bavarian Nordic firması tarafından geliştirilen ve Avrupa Birliği İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan Imvanex aşısının kullanıldığı Hollanda'da toplam 70 bin maymun çiçeği aşısı bulunduğu vurgulandı.

RIVM'in 21 Temmuz'da açıkladığı verilere göre, Hollanda’da 712 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi.