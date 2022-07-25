Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AFP, Reuters
Ukrayna: İlk tahıl sevkiyatının bu hafta yapılmasını umuyoruz
Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, Rusya'nın saldırılarına rağmen ilk tahıl sevkiyatının bu hafta yapılmasını umduklarını söyledi.
Kubrakov, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına atıfta bulunarak; Rusya'nın, Odesa limanına yönelik saldırılarına rağmen bu hafta ilk tahıl sevkiyatının yapılmasının beklendiğini açıkladı.
Kubrakov, "Gelecek günlerde anlaşmanın yürürlüğe girmesini bekliyoruz... Bu hafta başlamak için her şeye hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.
Kubrakov, İstanbul'daki tahıl koridoru görüşmelerine de katılmıştı.
İlk adres: Çornomorsk
Öte yandan, Bakan Yardımcısı Yuriy Vasyukov, 24 saat içinde limanlardan sevkiyatın başlayacağına inandıklarını söyledi.
Vasyukov ilk olarak Çornomorsk limanının, sonra Odesa ve Pivdeny limanlarının kullanılacağına dikkat çekti.
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