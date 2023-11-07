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Dünya
AA 07.11.2023 00:30

İspanya'da binlerce kişi ayrılıkçı Katalanlara af girişimine karşı eylem yaptı

İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerine af getirilmesi girişimine karşı binlerce kişi, Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) parti binaları önünde toplandı.

İspanya'da binlerce kişi ayrılıkçı Katalanlara af girişimine karşı eylem yaptı

"İsyan" (Revuelta) adlı bir gençlik hareketinin çağrısıyla ülke genelinde PSOE'nin parti binaları önünde gerçekleşen toplanma eylemine aşırı sağcı Vox partisinin temsilcileri de destek verdi.

Madrid'deki PSOE binası önündeki eyleme katılan Vox partisinin lideri Santiago Abascal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez'i "sadece iktidarda kalabilmek için ulusu satmak, anayasayı ayaklar altına almak, vatandaşların eşitliğini yok etmek" ile suçladı.

Abascal, azınlık sol koalisyon hükümeti kurmak için ayrılıkçı Bask ve Katalan siyasi partilerin dışarıdan desteklerine ihtiyacı olan PSOE ve Sumar'ın (sol partilerden oluşan ittifak) ayrılıkçı Katalanlara af çıkartma girişimiyle "darbe yaptığını" savundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Aşırı sağcı lider, "İktidarın gerçekleştirdiği darbeyle demokrasimizin en kötü dönemini yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu arada Madrid'deki gösteri sırasında polis barikatını aşmaya çalışan bir grup ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Polis bir kişiyi gözaltına aldı.

İspanya'nın en önemli iç meselesi olan Katalonya sorunu, ülkede 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından kurulmak istenen azınlık sol koalisyon hükümetinin müzakereleriyle bir kez daha canlanmıştı.

Hükümet kurmak için en geç 27 Kasım'a kadar zamanı olan PSOE ve Sumar, af yasası karşılığında Katalan siyasi partilerin desteğini alarak Meclisten güvenoyu almayı planlıyor.

Henüz taraflar arasında tam anlaşmaya varılamayan ancak ayrıntıları basına yansıyan olası yasayla Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler kapsamında yasa dışı olarak yapılan 9 Kasım 2014'teki halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerinden sonra hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan siyasetçi ve STK temsilcisinin affedilmesi öngörülüyor.

Ayrıca Katalonya özerk yönetiminin borcunun bir kısmının da (yaklaşık 15 milyar avrosunun) İspanyol hükümeti tarafından karşılanacağı iddia ediliyor.

İspanya'da mevcut durumda birinci parti konumunda olan sağ görüşlü Halk Partisi de (PP) 12 Kasım pazar günü ülke genelinde olası bir affa karşı meydanlarda gösteri yapma çağrısı yaptı.

PP lideri Alberto Nunez Feijoo, ayrılıkçı Katalanlar için getirilmesi planlanan affın "hukukun üstünlüğüne saldırı ve İspanya tarihindeki en büyük demokratik gerileme" olduğunu savundu.

Af tartışmaları yargı içindeki kurumları da karşı karşıya getiriyor.

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