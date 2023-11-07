Birleşik Arap Emirlikleri, Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir sahra hastanesi kuracak

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla Gazze halkına insani yardım ulaştırılması için "Yiğit Süvari 3" operasyonu başlatıldı.

Gazze Şeridi'nde kurulması öngörülen sahra hastanesi için tıbbi malzeme ve gerekli ekipmanları taşıyan 5 uçağın, Mısır'ın el-Ariş Havalimanına doğru yola çıktığı aktarıldı.

Malzemeler, Gazze'ye yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki el-Ariş Havalimanına ulaşmasının ardından Gazze Şeridi'ne aktarılacak.

Sahra hastanesi 150 yatak kapasiteli olacak, kademeli olarak faaliyete geçirilecek.

Kapsamlı yapılması planlanan sahra hastanesinde, genel cerrahi, ortopedi, çocuk ve kadın hastalıkları, anestezi, yoğun bakım, dahiliye, diş hekimliği, psikoloji kliniği, bilgisayarlı tomografi, laboratuvar ve eczane gibi bölümler bulunacak.

BAE'nin Filistin halkına yönelik tarihi destek ve yardımlarına dikkati çekilerek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin halihazırda zor şartlar altındaki Gazze halkının yanında olduğu belirtildi.

Daha önce BAE'nin Filistin'e 20 milyon dolar acil yardım yapacağı ve Gazzeli 1000 çocuğun tüm tıbbi ihtiyaçlarının iyileşip ülkelerine dönene kadar BAE'deki devlet hastanelerinde sağlanacağı duyurulmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 160 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.