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Dünya
AA 07.11.2023 00:02

ABD, Gazze'deki "çatışmalara insani ara verilmesi" için İsrail ile görüşmeye kararlı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin, Gazze Şeridi'ndeki "çatışmalara insani ara verilmesi" için aracılık yapmaya ve İsrail ile görüşmeye kararlı olduğunu belirtti.

ABD, Gazze'deki "çatışmalara insani ara verilmesi" için İsrail ile görüşmeye kararlı
[Fotograf: AA]

Kirby, çevrim içi olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington'un İsrail ile "çatışmalara insani ara verilmesi" konusundaki görüşmelerin henüz başında olduklarını belirtti.

Bu konuda aracı olabilmek için "ne kadar sürerse sürsün" İsrail ile görüşmeye devam edeceklerini aktaran Kirby, ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "sivillerin daha güvenli yerlere ulaşmasına yardımcı olma ve ihtiyacı olan sivillere yardımların ulaşmasını sağlama" konularında da görüştüğünü bildirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 160 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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