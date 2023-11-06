BM'den 4 çocuğu ve 3 aile bireyini kaybeden AA kameramanına başsağlığı mesajı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin "Genel Sekreter'in de dediği gibi Gazze'de sivil kayıplar artıyor. Hastaneler, okullar ve sivil altyapılar hedef olmaya devam ediyor. Gazze'de meslektaşım, İsrail hava saldırılarında 4 çocuğu ve 3 aile bireyini kaybetti. Genel Sekreter'in, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir şekilde ihlal edildiği alanlarda soruşturma komisyonu ya da inceleme misyonu kurma yetkisine sahip olduğunu düşünüyorum. Suçluların cezasız kalmaması için bu yönde bir girişimi olacak mı?" sorusunu yanıtladı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin soruşturma başlatabilmesi için BM'nin yasal bir biriminden yetkiye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

AA kameramanı el-Alula'nın kaybıyla ilgili ise Dujarric, "Üzülerek söylüyorum ki maalesef bu bir ilk değil. Meslektaşınıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

"Filistinlilerin Gazze dışına topluca gönderilmesine karşıyız"

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sorunun çözülmesi için siyasi hedefin tekrar inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Filistinlilerin Gazze dışına topluca gönderilmesine karşıyız." diyen Dujarric, tüm insanların evlerine dönme hakkı bulunduğunu kaydetti.

Dujarric, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun "Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri" açıklamasıyla ilgili ise "Halihazırda alev almaya hazır bir durumu daha da tetikleyecek her türlü söyleme karşıyız." dedi.

"Hava yardımları son çarede değerlendirilebilir"

BM'nin Ürdün gibi Gazze'ye havadan yardım göndermeyi düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Dujarric, BM'nin şu anda kara yoluyla ulaşıma odaklandığını ve bunu geliştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Dujarric, hava yardımlarının "karmaşık ve çok pahalı" bir seçenek olduğuna dikkati çekerek, son çare olarak kullanılabileceğini işaret etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 160 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.