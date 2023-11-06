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Dünya
AA 06.11.2023 23:16

Ukrayna Genelkurmay Başkanının asistanı, el bombasının patlaması sonucu öldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın asistanı Gennadiy Çastyakov'un, doğum günü hediyesindeki el bombasının patlaması sonucu hayatını kaybettiği, oğlunun ağır yaralandığı duyuruldu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanının asistanı, el bombasının patlaması sonucu öldü
[Fotograf: Reuters]

Zalujnıy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün asistanı ve yakın arkadaşı Çastyakov’un trajik koşullarda ailesiyle doğum gününü kutladığı sırada öldüğünü belirtti.

Doğum günü hediyelerinin birinin içinde bilinmeyen bir patlayıcının infilak ettiğini aktaran Zalujnıy, "Gennadiy'in eşi ve 4 çocuğu kaldı. Ailesine başsağlığı diliyorum. Gennadiy, tam ölçekli savaşın başlamasından bu yana benim için güvenilir bir omuz oldu, hayatını tamamen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ve Rus saldırganlığıyla mücadeleye adadı.” ifadesine yer verdi.

Zalujnıy, olayın neden ve koşullarının soruşturma sırasında belirleneceğini kaydetti.

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatından yapılan açıklamada da Kiev bölgesinin Çayki köyündeki bir apartmanda patlama ihbarı alınması üzerine polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre 39 yaşındaki Çastyakov’un el bombası patlaması sonucu hayatını kaybettiği aktarılan açıklamaya, onun 13 yaşındaki oğlu ağır yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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