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Dünya
AA 06.11.2023 23:00

Kassam Tugayları: Son 48 saatte 27 İsrail askeri aracını imha ettik

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de son 48 saat içinde yaşanan çatışmalar sırasında İsrail ordusuna ait 27 askeri aracın tamamen ya da kısmen imha edildiğini duyurdu.

Kassam Tugayları: Son 48 saatte 27 İsrail askeri aracını imha ettik
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze içine karadan giren güçlerle şiddetli çatışmalar devam ederken Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

Ebu Ubeyde, son 48 saat içinde İsrail'e ait 27 askeri aracı tamamen ya da kısmen imha ettiklerini, düşman güçlerine onlarca havan mermisiyle saldırdıklarını ve doğrudan çatışmaya girerek ağır kayıplar verdirdiklerini kaydetti.

İsrail ordusundan, Ebu Ubeyde'nin açıklamalarına henüz yanıt gelmedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 160 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 61 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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