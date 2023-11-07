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Dünya
AA 07.11.2023 00:19

Pentagon, Gazze'de binlerce ölüm olduğunu kabul etti ancak tam sayı vermekten kaçındı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de sivil kayıpların binlerce olduğunu ancak kesin bir rakam veremeyeceklerini açıkladı.

Pentagon, Gazze'de binlerce ölüm olduğunu kabul etti ancak tam sayı vermekten kaçındı
[Fotograf: AA]

Pentagon basın sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, bir gazetecinin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşamını yitiren sivillerin sayısı ile ilgili soruyu yanıtladı.

Ryder, "Gazze'deki sivil kayıplarla ilgili, sayının binlerle ifade edilecek düzeyde olduğunu biliyoruz ancak size söyleyebileceğim belirli bir rakam yok." ifadesini kullandı.

İsrail her 10 dakikada 1 çocuk öldürdü
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İsrailli taraflara Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının önemini vurguladıklarını savunan Ryder, "binlerce sivil kayıptan ne kadarının çocuk olduğu" yönündeki bir diğer soruya da "Daha fazla spesifik olarak belirtebileceğim bir şey yok." cevabını verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden çoğu çocuk ve kadın sivil sayısının 10 bin rakamını geçtiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce Gazze'de yetkililerin sivil kayıplarla ilgili verdiği rakamlara şüpheyle baktığını belirtmişti.

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