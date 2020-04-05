Konuya ilişkin açıklama İspanya Sağlık Bakanlığından geldi.

Bakanlık, son 24 saatte 674 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, ülkedeki COVID-19 kaynaklı can kaybının 12 bin 418'e yükseldiğini bildirdi.

Vaka sayısının ise 6 bin 23'lük artışla 130 bin 759'a ulaştığı ifade edildi.

Ülkede dün 809 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 849'a yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 204 bini aşmış durumda.