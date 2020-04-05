Haber Giriş: Kaynak: Reuters
İspanya'da 1 günde 674 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
İspanya'da COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 12 bin 418'e çıktı.
Konuya ilişkin açıklama İspanya Sağlık Bakanlığından geldi.
Bakanlık, son 24 saatte 674 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, ülkedeki COVID-19 kaynaklı can kaybının 12 bin 418'e yükseldiğini bildirdi.
Vaka sayısının ise 6 bin 23'lük artışla 130 bin 759'a ulaştığı ifade edildi.
Ülkede dün 809 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 849'a yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 204 bini aşmış durumda.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs İspanya covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 12:57
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