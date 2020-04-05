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Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 5 bin 267'ye yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da koronavirüs salgınında, son 24 saatte kaydedilen vakalarla birlikte enfekte kişi sayısı 5 bin 267'ye çıktı.
Ülkede salgının merkez üssü konumundaki başkent Moskova'da, tespit edilen 536 yeni vaka ile toplam sayı 3 bin 893 oldu.
St. Petersburg'da ise 171 yeni vaka kaydedildi.
Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 45'e ulaştı.
85 federal bölgenin 75'inde COVID-19 vakası görülürken, 333 kişi hastanelerden taburcu edildi.
Rus yetkililer, ülkede bugüne kadar 600 binden fazla test yapıldığını, yaklaşık 200 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu açıklamıştı.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 12:22
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