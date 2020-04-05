Ülkede salgının merkez üssü konumundaki başkent Moskova'da, tespit edilen 536 yeni vaka ile toplam sayı 3 bin 893 oldu.

St. Petersburg'da ise 171 yeni vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 45'e ulaştı.

85 federal bölgenin 75'inde COVID-19 vakası görülürken, 333 kişi hastanelerden taburcu edildi.

Rus yetkililer, ülkede bugüne kadar 600 binden fazla test yapıldığını, yaklaşık 200 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu açıklamıştı.