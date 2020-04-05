Haber Giriş: Kaynak: İHA
Meksika’da silahlı çatışma: 19 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Meksika’da uyuşturucu kartelleri arasında çıkan çatışmada en az 19 kişinin öldüğü belirtildi.
Meksika’da Chihuahua Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, Madera bölgesinde Juarez ile Sinaloa kartelleri arasında silahlı çatışma çıktığı belirtildi.
Çatışmada en az 19 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Olay yerine sevk edilen polisin 18 uzun namlulu silah, 2 araç ve 2 el bombası ele geçirdiği ifade edildi.
Etiketler: uyuşturucu kartelleri meksika çatışmaSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 10:56
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