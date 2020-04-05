Cezayir'de Başbakanlıktan yapılan ve devlet televizyonunda yayımlanan yazılı açıklamaya göre, daha önce 10 vilayette ilan edilen gece sokağa çıkma yasağının, 5 Nisan'dan başlayıp 19 Nisan'a kadar 48 vilayetin tamamında uygulanması kararlaştırıldı.

Açıklamada, vakaların yüzde 40'tan fazlasının bulunduğu El-Buleyde vilayetinde de genel karantina uygulamasının süreceği kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağı süreleri uzadı

Ülkede gece sokağa çıkma yasağı 18.00-06.00 saatleri arasında uygulanıyor.

Açıklamada ayrıca, salgından en fazla zarar gören 9 vilayette sokağa çıkma yasağının 14.00 ila 07.00 saatleri arasında uygulanacağı belirtildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığı son olarak, ülkedeki toplam can kaybını 130, vaka sayısını ise 1251 olarak açıklamıştı.