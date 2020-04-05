Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
Malezya'da 3 bin 662 kişi COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: AFP]
Malezya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının 179 artarak 3 bin 662'ye ulaştığı bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Malezya Sağlık Bakanlığından yapıldı.
Bakanlık, kaydedilen 179 yeni vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısının 3 bin 662'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 4 artışla 61'e ulaştığını bildirdi.
Tedavi edilen hastalara ilişkin bilgi verilmedi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 849'a yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 204 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 MalezyaSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 12:28
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