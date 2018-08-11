İspanya ve Almanya arasında göç anlaşması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İspanya'nın güneybatısındaki Cadiz'de bulunan Guzmanes Sarayı'nda düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldi.

İkilinin görüşmesinde, ağırlıklı olarak göç politikası, savunma ve ekonomi konuları ele alındı.

Sanchez, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği'nin (AB), kıtanın karşı karşıya olduğu sorunlar karşısında "başarısız çözümlere dönmek isteyenlerin fırsatçı yaklaşımını reddetmesi" gerektiğini belirtti.

AB'nin dayanışma ve sorumluluk üzerine inşa edildiğini, bunun özellikle göç meselesinde göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydeden Pedro Sanchez, sorunla mücadelede "bazı üyelerin geriden seyretmesi yerine ortak bir bakışın ortaya konulmasına" ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Afrika ülkelerine yardım

Sanchez, Fas'ın sınır kontrollerinde daha etkili olabilmesini sağlayacak araçları edinmesi için bazı ekonomik yardımlar üzerindeki limitin kaldırılması gerektiğini de savundu.

Başbakan Sanchez bir rakam vermekten kaçınırken, El Pais gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, fonun 180 milyon avroya ulaşabileceği ve ana finansörün Almanya olduğu ancak Fransa'nın da katkısının beklendiğini yazdı.

Almanya Başbakanı Merkel ise Fas ile diğer kaynak ya da transit ülkelerle iş birliğinin güçlendirilmesi taraftarı olduğunu söyledi.

Fas'ın göçle mücadelede önemli bir ortak olduğunu kaydeden Angela Merkel, "Almanya kendi katkısını yapacak. İspanya'yla ortak bir şekilde hareket edeceğiz. İspanya'yla ortak göçmen politikası konusunda aynı odak noktasını paylaşmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum." dedi.

Zirvede gündeme gelecek

Fas ve diğer Afrika ülkelerine AB bütçesinden fazladan yardım yapılabilmesi için AB Komisyonunun onayı ile diğer üye ülkelerin desteği gerekiyor.

Göçmenlerin eşit olarak dağıtılması gerektiğini savunan iki lider, anlaştıkları hususları gelecek ay Avusturya'da yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde gündeme getirecek.

AB "fonlar kısıtlı" demişti

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ay başında Başbakan Sanchez'e gönderdiği mektupta, düzensiz göçmen akışının yarattığı "aciliyet"in farkında olduğunu belirterek, "Ancak AB'nin Kuzey Afrika'ya yönelik fonları maalesef kısıtlı." demişti.

Yeni güzergah Fas-İspanya

İtalya'daki yeni hükümetin göç politikasını sertleştirmesi ve göçmenleri taşıyan gemilere demirleme izni vermemesi nedeniyle Avrupa'ya yasa dışı yollardan girmeye çalışanlar Fas üzerinden İspanya'ya yönelmeye başlamıştı.

Uluslararası Göç Örgütüne göre, bu sene şu ana kadar İspanya'ya yaklaşık 24 bin düzensiz göçmen giriş yaptı. Bu sayının, geçen senenin toplamından daha fazla olduğu belirtildi.

Kaynak: AA