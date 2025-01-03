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Dünya
AA 03.01.2025 19:49

İskoçya'da 1501 bebek uyuşturucu bağımlısı olarak doğdu

İskoçya Liberal Demokrat Partisi, 2017'den bu yana ülkede 1501 bebeğin, anneleri yasal veya yasa dışı kullanması nedeniyle madde bağımlısı olarak doğduğunu açıkladı.

İskoçya'da 1501 bebek uyuşturucu bağımlısı olarak doğdu
[Fotograf: DHA]

İskoçya Liberal Demokrat Partisi, bilgi alma özgürlüğü kapsamında edindiği istatistiklere dayanarak madde bağımlısı olarak doğan bebeklerde ortaya çıkan "Yenidoğan Yoksunluk Sendromu (NAS)" konusunda rapor hazırladı.

Rapora göre 2017'den bu yana 1501 bebek NAS ile doğarken, sebep olarak hamilelik sırasında annelerin kullandığı yasal ya da yasa dışı uyuşturucular gösterildi.

Başkent Edinburgh'u da içine alan Lothian bölgesinde 774 bebek bağımlı olarak dünyaya gelirken, Glasgow ve Clyde bölgesinde 221, Aberdeen'in içinde yer aldığı Grampian bölgesinde ise 209 bebek uyuşturucu bağımlısı olarak doğdu.

Uyuşturucu bağımlısı olarak doğan bebeklerde kontrol edilemeyen titreme, hiperaktivite, ciltte kızarıklıklar ve tiz sesli ağlama görüldüğü de raporda yer aldı.

"Bağımlı olarak hayata başlamaktan daha kötüsü olamaz"

Rapora ilişkin açıklamalarda bulunan İskoçya Liberal Demokrat Partisi Lideri Alex Cole-Hamilton, "Bir bebek için uyuşturucuya bağımlı olarak hayata başlamaktan daha kötüsü olamaz" ifadesini kullandı.

Cole-Hamilton, İskoçya hükümetinin uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucuya bağlı ölümler konusunda başarısız olduğunu vurgulayarak, eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon'un alkol ve uyuşturucu bağımlılığı servislerine uygulanan bütçe kesintisini eleştirdi.

Sturgeon'un 2014-2023 arası başbakanlık yaptığı dönemde bu servislerin bütçesini keserek kapanmasına veya hizmet veremez hale gelmesine neden olduğunu kaydeden Cole-Hamilton, "Başbakan John Swinney'in sunduğu yeni bütçe ise aynı hataları yapma riski taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Cole-Hamilton, İskoçya hükümetine bağımlılıkla mücadele hizmetlerine daha fazla destek vermesi çağrısında bulundu.

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