Çok Bulutlu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 29.04.2023 15:17

İskoç adası 150 bin sterlinden satışa çıktı

İskoçya'nın batı kıyısı açıklarındaki Barlocco Adası, minimum 150 bin sterlin fiyatla satılık. Dünyanın dört bir yanından alıcılar, adanın uzak ve çetin oluşunun cazibesine kapılmış durumda.

İskoç adası 150 bin sterlinden satışa çıktı
[Fotoğraf: Galbraith]

Yaklaşık 100 dönüm büyüklüğündeki ada neredeyse tamamen ıssız ve üzerinde bina yok. Yerleşim yeri listesine göre adada insan elinden çıkma tek yapı, hayvancılığa uygun bir taşkın göleti.

Adanın vaat ettiği şeyler arasında İskoç kıyı şeridinin göz alıcı manzarası, çakıllı bir plaj ve keyfini sürebileceğiniz bozulmamış bir doğal ortam bulunuyor. İnsanlar adaya gelgitin düşük olduğu zamanlarda yürüyerek ya da ATV'yle, diğer zamanlardaysa tekneyle ulaşabiliyor.

Bu nitelikler, bozulmamış bir doğa parçasına sahip olmanın romantizmine kapılan, dünyanın dört bir yanından 50'den fazla muhtemel alıcıyı cezbetti.

Mülkün satışıyla ilgilenen emlakçı David Corrie, The New York Times'a gönderdiği e-postada bu düzeyde bir ilginin kendisini şaşırtmadığını söyledi ve ekledi:

"Bunlar genellikle tarihi çiftlikler veya arsalarda bulunan ve muhtemelen artık kullanılmayan mülkler. Dünya çapında arazi kullanımının değişmesine ve insanların toprakla yeniden bağ kurmak istemesine odaklanılması, bu tür mülklerin yeni bir pazar yarattığı ve bu pazarda değer bulduğu anlamına geliyor."

İskoç adası 150 bin sterlinden satışa çıktı

Corrie, "Burası İskoçya'nın en güzel manzaralarından bazılarına, doğal kıyı şeridine ve geniş ormanlara sahip ve nüfus yoğunluğu çok düşük olan, genellikle gözden kaçırılan bir bölge" dedi ve şöyle devam etti:

"Güneye bakan yaklaşık 160 kilometrelik bir sahil şeridine sahip bölge, yüzyıllardır eşsiz bir manzara ve doğal ışığa sahip bir yer olarak tanınıyor. 19. ve 20. yüzyıllarda birçok sanatçıyı bölgeye çeken de bu özelliği oldu."

Corrie'ye göre, yine firmasının ilgilendiği yakınlardaki Little Ross Adası'nın satışı "şu anda deneyimlediklerine benzer bir modelde" ilerlemiş ve "büyük miktarda ilgi çekmişti."

İskoç adası 150 bin sterlinden satışa çıktı

Corrie, adaya hafta boyunca daha fazla teklif gelmesini bekliyor. Muhtemel alıcılar mühürlü teklifler yoluyla en iyi fiyatlarını verecek.

Adaya sahip olma gururuna erişen kim olursa olsun, muhtemelen adada pek fazla değişiklik yapamayacak.

Kayalık çıkıntı, kumul otlakları ve büyük deniz kuşu kolonilerini içeren bozulmamış doğal ortamıyla dikkat çeken Borgue Sahili Özel Bilimsel İlgi Alanı içinde yer alıyor.

Hükümet yönergeleri, bu özel sahaları "ulusal olarak önemli doğal alanlar" diye tanımlıyor. Bu alanlarda imar katı şekilde sınırlandırılmış durumda.

ETİKETLER
İskoçya
Sıradaki Haber
ABD'nin Teksas eyaletinde bir eve düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:44
Akşener: Seçim seçmen için bayramdır
15:29
Bahçeli: Mustafa Kemal diyenlerin adresi Milliyetçi Hareket'tir
15:41
Twitter'ın eski CEO'su: Musk Twitter anlaşmasından caymalıydı
15:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
15:08
Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
15:05
ABD'nin Teksas eyaletinde bir eve düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü
TEKNOFEST'te milli teknolojilere yoğun ilgi
TEKNOFEST'te milli teknolojilere yoğun ilgi
FOTO FOKUS
Gökoğuz Türklerinin yurdu: Gagauzya
Gökoğuz Türklerinin yurdu: Gagauzya
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ