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Dünya
AA 11.11.2024 23:18

İşgalci İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar'a düzenlediği saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın kuzeyinde bulunan Akkar'daki Ayn Yakup beldesine düzenlediği saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.

İşgalci İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar'a düzenlediği saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Ayn Yakup'taki bir binaya düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirirken 14 kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklar, hedef alınan binada İsrail saldırıları sebebiyle ülkenin güneyini terk ederek Akkar'a gelen Lübnanlı ve Suriyeli göçmenlerin bulunduğunu aktardı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü ve yaralı sayısının artmasından da endişe ediliyor.

Ülkenin en kuzeyinde bulunan ve Lübnanlı Türkmenlerin de yaşadığı bilinen Akkar'da, daha önce İsrail bir köprüyü hedef alsa da can kaybı yaşanan bir saldırı gerçekleştirmemişti.

⁠⁠⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 243 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 194'ü çocuk ve 621'i kadın olmak üzere toplam 3 bin 243 kişi öldü, 14 bin 134 kişi yaralandı.

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