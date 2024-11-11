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Dünya
AA 11.11.2024 22:31

İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 243'e yükseldi

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 243'e, yaralı sayısı da 14 bin 134'e çıktı.

İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 243'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 54 kişinin öldüğü, 56 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 243'e, yaralı sayısı 14 bin 134'e yükseldi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

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