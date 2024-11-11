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Türk Dünyası
AA 11.11.2024 22:19

Türk dünyası geleceğe umut ekti

Azerbaycan'da, Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan ve Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerde de her yıl yapılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 111 bin 111 fidan dikildi.

Türk dünyası geleceğe umut ekti

Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının girişimiyle Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi diğer ülkelerle eş zamanlı olarak ülkenin farklı bölgelerinde fidan dikimi yapıldı.

Bakü'ye bağlı Müşfikabad kasabasındaki ağaçlandırma etkinliğine, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Vügar Kerimov, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ve vatandaşlar katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider etkinlikte yaptığı konuşmada, Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle önce Türkiye'de başladığını, sonra Azerbaycan'a ve diğer Türk ülkelerine yayıldığını belirtti.

"Bugün dikilen bu fidanlar tüm Türk dünyasına nefes olacak"

Gizligider, "Bugün dikilen bu fidanlar, Azerbaycan'a, Türkiye'ye ve tüm Türk dünyasına nefes olacaktır ve bizlerden yüzyıllar sonra yaşamaya devam edecektir. Bizim bu birlikteliğimiz büyük bir berekete vesile olacaktır. Türkiye Azerbaycan'dır, Azerbaycan Türkiye'dir. Farkımız yoktur ve bu kucaklaşma bizden sonraki nesillere de rehber olacaktır." diye konuştu.

Etkinlikte Kerimov, Gizligider, Turganer ve katılımcılar fidan dikti.

Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan genelinde 111 bin 111 fidan dikildiği belirtildi.

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Azerbaycan Fidan Milli Ağaçlandırma Günü Türk Dünyası
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