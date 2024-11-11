Türkiye-Özbekistan kültür karma komisyon ilk toplantısı yapıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Muradcan Macidov’un başkanlıklarında yapılan toplantıda, iki ülke arasında kültür ve sanat alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması, kültürel projelerin ortak yürütülmesi, sanatçı değişim programlarının geliştirilmesi, kültür endüstrilerinin desteklenmesi, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı ve ortak etkinliklerin düzenlenmesi ile ilgili meseleler ele alındı.

Toplantıda konuşan Macidov, Türkiye ile Özbekistan kültür bakanlıkları arasında kültür karma komisyonunun oluşturulması ve onun ilk toplantısının Semerkant'ta yapılmasının önemine değinerek, karma komisyonun iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi ve yapılacak işbirlikleri için sağlam altyapı oluşturmayı amaçladığını ve iki ülke kültürel ilişkilerinde yeni fırsatlar sunacağını belirtti.

Macidov, ayrıca 2025'te Özbekistan’da Türkiye Kültür Günleri'nin düzenlenmesini desteklediklerini ve bu projeyi hayata geçirmeye hazır olduklarını dile getirerek, gelecek sene Anadolu Ateşi dans topluluğunun Özbekistan'a turne düzenlemesini teklif etti.

Özbekistan'da Türk halkları için büyük öneme sahip çok sayıda el yazması eserin bulunduğunu anımsatan Macidov, bu eserlerin yaygın olarak tanıtılması amacıyla Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile işbirliği yapmak istediklerini bildirdi.

2025'te Özbekistan'da Türkiye Kültür Günleri düzenlenecek

Mumcu da iki ülke arasında kültür ve turizm alanlarındaki ilişkilerin giderek geliştiğini, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesinde kültür karma komisyon toplantılarının çok önemli olacağını söyledi.

Özbekistan’ın 2021’de Türkiye’de Kültür Günleri düzenlediğini, Kovid-19 salgınının Türkiye’nin Özbekistan’da Kültür Günleri düzenlemesini geciktirdiğini vurgulayan Mumcu, 2025'te bu etkinliğin hayata geçirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Özbekistan Kültür Bakanlığından 11 kişilik heyetin eğitim almak ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla geçen ay Kültür ve Turizm Bakanlığını ziyaret ederek teknik toplantılar gerçekleştirdiğini aktaran Mumcu, kültürel varlıkların restorasyon ve konservasyonu, tarihi eserlerin depreme dayanıklılığı gibi konularda uzmanların deneyim paylaşımı ve teknik yardımlarda bulunma meselelerinin değerlendirildiği bu toplantının ikincisinin Türk uzmanların katılımıyla geçen hafta Taşkent’te yapıldığını aktardı.

Mumcu, Türkiye’de düzenlenen kültür yolu festivalleri hakkında bilgi vererek, Özbekistan’dan kültür-sanat ekiplerinin bu festivallere katılmalarını arzuladıklarını sözlerine ekledi.

İki ülkenin sinema, edebiyat, müzik ve sahne sanatları alanlarındaki zenginliklerini paylaşmaları ve bu alanlarda ortak etkinlikler düzenlemeleri ile ilgili somut adımların atılmasının kararlaştırıldığı Türkiye-Özbekistan kültür karma komisyon ilk toplantısının ardından sonuç bildirisi imzalandı.