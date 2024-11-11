Divanu Lugati't-Türk sergisi Türk dünyasını dolaşacak

"Bil ki Devlet Güneşi Türk Burcunda Doğdu" sergisi, Türk Dünyası Vakfı iş birliğinde Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından Kırgızistan'da Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Tarih Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Türk Kültür ve Miras Vakfından yapılan açıklamaya göre, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen sergi, Türk milletlerinin medeniyet kurucu kimliğini vurgulamayı hedefliyor.

Erkek ve kadın kıyafetleri de ziyaretçilerle buluşuyor

Sergi, ilginç kelimeler ve objeler eşliğinde Türk kültür mirasının derinliklerini keşfetmek isteyen ziyaretçilerine farklı deneyim sunuyor.

Sergide ayrıca Türkistan'ı merkez alan bir harita da modern harita ile karşılaştırmalı olarak yer alıyor. Moda tasarımcısı Ezgi Karayel tarafından, Divanu Lugati't-Türk'teki anlatımlara dayanan erkek ve kadın kıyafetleri de ziyaretçilerle buluşuyor.

"Bil ki Devlet Güneşi Türk Burcunda Doğdu" sergisi, 2025 yılı sonuna kadar başta Türk cumhuriyetleri olmak üzere dünya genelinde farklı bölgelere taşınacak.