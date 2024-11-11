Katil İsrail'İn saldırıları nedeniyle Gazze'nin orta kesiminde çok sayıda kişi yerinden edildi

Nusayrat kampının batısında yerinden edilen Filistinliler, İsrail ordusunun topçu atışları ve silahlı dronlarla kampın bazı bölgelerini yoğun bir şekilde hedef aldığını söyledi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın El-Hasayine bölgesinde yaşayan yerinden edilmiş Filistinliler, boş araziye kurdukları çadırlarını sökerek, İsrail saldırılarından kaçmak için Deyr el-Belah kentinin yolunu tuttu.

Eymen Ebu Rıdvan, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat kampına hava saldırıları, topçu atışları ve silahlı dronlarla düzenlediği saldırıları yoğunlaştırdığını söyledi.

Ebu Rıdvan, "Umutsuz bir haldeyiz. Çadırlarımızı tekrar kurabileceğimiz boş bir arazi bulup bulamayacağımızı bilmeden bir bilinmeze doğru yol alıyoruz." dedi.

Nusayrat'tan yerinden edilen Filistinli bir kadın da bölgedeki durumun özellikle de çocuklar için son derece tehlikeli bir hal aldığını belirtti.

İsrail ordusuna ait silahlı dronların, Nusayrat'ta kaldıkları bölgeye ateş açtığını söyleyen Filistinli kadın, "Bombardıman sesleri yüzünden dün gece uyuyamadık." dedi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki evleri bombaladığını ve havaya uçurduğunu söyledi.

Bölgede yaşayan Filistinliler, daha önce, İsrail ordusunun kurduğu Gazze'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim Koridorunu genişletmesinden duydukları endişeyi belirtmişti.

⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 603 Filistinli öldü, 102 bin 929 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 368’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 782 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 780 Filistinli hayatını kaybetti.