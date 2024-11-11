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Dünya
AA 11.11.2024 21:31

Lufthansa, Tel Aviv'e uçuş iptallerini yıl sonuna uzattı

Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın sahibi olan Lufthansa Grubu'nun, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e uçuş iptallerinin süresini 31 Aralık'a kadar uzattığı bildirildi.

Lufthansa, Tel Aviv'e uçuş iptallerini yıl sonuna uzattı
[Fotograf: Reuters]

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu'daki son gelişmelerden dolayı uçuş planında güncelleme yapıldı.

Açıklamada, Tel Aviv uçuşlarının 31 Aralık'a kadar askıya alındığı aktarıldı.

Lufthansa Grubu daha önce, İran'ın başkenti Tahran'a 31 Ocak 2025'e, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a da 28 Şubat 2025'e kadar uçuşların iptal edildiğini duyurmuştu.

İsrail'in saldırılarının ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle Lufthansa son dönemde Orta Doğu'ya uçuş iptallerini defalarca uzatmıştı.

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