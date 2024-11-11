Duman 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.11.2024 18:18

Gazze’de soykırım yapıldığını söyleyen İsrailli vekile meclisten uzaklaştırma cezası

İsrail Meclisindeki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif’e, Tel Aviv hükümetinin Gazze Şeridi'nde "kasıtlı soykırım" yaptığını söylemesi nedeniyle 6 ay meclisten uzaklaştırma kararı verildi.

Gazze’de soykırım yapıldığını söyleyen İsrailli vekile meclisten uzaklaştırma cezası
[Fotograf: Reuters]

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Cassif’e 6 ay süreyle meclisten uzaklaştırma cezası verildi ve muhalif vekilin bu sürede maaşı da kesilecek.

Cassif’e, İsrail hükümetinin Gazze’de "kasıtlı soykırım" işlediğini söylemesi ve İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı’nda açılan davaya destek veren dilekçeyi imzalaması nedeniyle uzaklaştırma verildiği aktarıldı.

İsrail medyasına göre, Gazze’deki saldırılara karşı çıkan Cassif’e verilen bu cezanın, son yıllarda milletvekillerine verilen en ağır cezalardan olduğu belirtiliyor.

İsrail meclisinde Cassif'in vekilliğinin düşürülmesine ilişkin daha önce önerge verilmiş ancak oylamada yeterli sayıya ulaşılmadığı için önerge reddedilmişti.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Sisi: Mısır, Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan her türlü plana karşı çıkmaktadır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:28
Coğrafi işaret tescilli Yalova kivisinde hasat başladı
18:04
Murat Kurum: Türkiye olarak COP29 toplantısına güçlü bir ekiple geldik
17:43
Türk bilim insanlarının kutup bölgesindeki araştırmaları sürüyor
17:29
"2024 İklim Durumu Güncellemesi" raporu yayımlandı
17:18
Sisi: Mısır, Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan her türlü plana karşı çıkmaktadır
17:23
DMM, "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiası doğru değildir
Ulugöl Tabiat Parkı ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor
Ulugöl Tabiat Parkı ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor
FOTO FOKUS
Gazzeli foto muhabiri şahit olduğu acıları TRT Haber'e anlattı
Gazzeli foto muhabiri şahit olduğu acıları TRT Haber'e anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ