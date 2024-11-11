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Dünya
AA 11.11.2024 16:44

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, katil İsrail'in Gazze'nin Cibaliya bölgesine saldırısını kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ordusunun çok sayıda sivilin ölümüne neden olan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesini hedef alan saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, katil İsrail'in Gazze'nin Cibaliya bölgesine saldırısını kınadı

Borrell, X hesabından, İsrail ordusunun Cibaliya bölgesine yönelik saldırısı hakkında paylaşımda bulundu.

Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadığını bildiren Borrell, "Gazze'nin kuzeyinde olup bitenleri tanımlamak için 'etnik temizlik' kelimesi giderek daha fazla kullanılıyor" ifadesini kullandı.

Borrell Gazze'nin kuzeyinde "günlük gerçeklik" haline gelen sivillerin zorla yerinden edilmesi ve "açlığın silah olarak kullanılmasının" uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, bu bölgede kıtlığın yayılma riskine işaret etti.

Bölgedeki insani felaketin önlenmesi gerektiğini aktaran Borrell, "işgalci güç" olan İsrail'in yardımların geçişine izin verme yükümlülüğü olduğunu hatırlattı.

Borrell, uluslararası toplumun da bir an önce harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Uluslararası toplum ve İsrail'in başlıca müttefikleri de Filistinlilerin çektiği acılara son verilmesi ve esirlerin kurtarılması için acil önlemler almalıdır" mesajını paylaştı.

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