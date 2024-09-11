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Dünya
AA 11.09.2024 11:32

İşgalci İsrail ordusu Tubas'taki tek hastaneyi kuşattı

Tubas Valisi Ahmed el-Esat, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tubas'ta sokağa çıkma yasağı uyguladığını ve kentteki tek hastaneyi de kuşattığını söyledi.

İşgalci İsrail ordusu Tubas'taki tek hastaneyi kuşattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Vali Esat, yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri Tubas'ı her yerden kuşattı, birçok mahalleye ve çevredeki Tamun beldesine takviye birlikler gönderdi." dedi.

İsrail ordusunun birçok binanın çatısına keskin nişancıları konuşlandırdığını belirten Esat, işgal güçlerinin sokağa çıkma yasağı uyguladığı kentteki evlerde de arama yaptığını aktardı.

Tubas Valisi, İsrail ordusunun gece saatlerinde kente düzenlediği bombalı saldırıda 5 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Esat, "İsrail ordusu kentteki Tubas-Türk Hastanesini kuşattı, bu sağlık ekiplerinin hareketini engelleyen apaçık bir ihlaldir." dedi.

İsrail ordusunun Tubas kentine düzenlediği saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna bağlı güçlerin Tubas kenti ve yakındaki Tammun beldesine baskın düzenlediğini söylemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 699 Filistinli hayatını kaybetti.

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