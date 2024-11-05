İşgalci İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 15 kişinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, İsrail güçlerinin baskınlar sırasında Filistinli aileleri darbederek tehditlerle korkuttukları ifade edildi.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 600'ü geçtiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 767 Filistinli hayatını kaybetti.