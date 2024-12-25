İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenledi

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Nablus kentinin El-Ayn beldesine İsrail özel kuvvetleri tarafından düzenlenen baskına Filistinliler direnmeye çalıştı. Silahlı çatışmaların yaşanması üzerine İsrail ordusu askeri gücünü artırma yoluna gitti.

İsrail güçleri, baskın sırasında gerçek mermi kullanırken, kendilerine engel olmak isteyen Filistinli gruplara dağılmaları için göz yaşartıcı gaz bombası attı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın merkezi Ramallah'ın güneyindeki el-Emari Mülteci Kampı'na da çok sayıda askerle baskın düzenledi. İsrail kuvvetleri baskında onlarca Filistinlinin direnişiyle karşılaşınca gerçek mermiyle ateş açtı.

Filistin Kızılayı, ekiplerinin İsrail ordusunun baskınında yaralanan 3 Filistinliye müdahale ettiğini kaydetti.