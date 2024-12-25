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Dünya
AA 25.12.2024 15:08

Londra'da bir kişinin aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürmesi sonucu 4 kişi yaralandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da 31 yaşındaki bir kişinin aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Londra'da bir kişinin aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, saat 00.45 sıralarında kentin ünlü Shaftesbury Caddesi'nde bir kişinin aracını ters yönde ilerleyerek kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, olayda biri ağır 4 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Polis yetkilisi Stuart Cundy, yaptığı açıklamada, aracın 31 yaşındaki sürücüsünün cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındığını aktararak, "Polis memurları, olaya hızla karşılık vererek ve City of London polisiyle yakın çalışarak dakikalar içinde şoförü yakaladı." ifadesini kullandı.

Cundy, iddiaya göre şoförün aracını kaldırıma sürmeden önce bir gece kulübündeki arbedeye karıştığını kaydederek, "Olayın münferit bir eylem olduğu, terörle bağlantısı olmadığı da teyit edildi." dedi.

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