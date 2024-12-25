İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'te bir evi bombaladı

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu ateşkese yönelik sürdürdüğü ihlallerinde ilk kez Bekaa Vadisi'ni hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, Bekaa Vadisi'ndeki Baalbek'in batısında Tariya beldesi ovasında Litani Nehri kıyısındaki bir evi bombaladı.

İsrail saldırısında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

İsrail ordusu, hava saldırıları, patlatarak evleri yıkma ve dron ile savaş uçağı uçurma gibi eylemlerle ateşkesi yüzlerce kez ihlal etti.