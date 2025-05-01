Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.05.2025 11:16

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da bir askerinin yaralandığı beldenin tüm girişlerini kapattı

İşgalci İsrail ordusu, bir askerinin ağır yaralandığı işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinin tüm girişlerini kapattı.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da bir askerinin yaralandığı beldenin tüm girişlerini kapattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ordusuna ait buldozerler, Beyta beldesinin tüm girişlerini toprak bariyerlerle kapattı.

Bölge sakinlerinin beldeye giriş çıkışını engelleyen İsrail ordusu, Beyta'yı çevresinden ayırarak izole etti.

İsrail ordusuna ait birlikler beldenin çevresinde konuşlanırken, diğer birliklerin de Beyta'ya yönelik baskını sürdürüyor.

İsrail askerleri beldedeki çeşitli mahallelerde arama yapıyor.

Ayrıca İsrail ordusu, Beyta'nın yakınındaki Udla beldesinin bazı girişlerini de kapattı.

İsrail ordusu, dün baskın yaptığı Beyta beldesinde bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerinin ağır yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 958 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Güney Kore'de Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo istifa etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:51
Selçuk Bayraktar TRT Haber'de
11:47
KAAN'ın yeni prototipleri bu yıl uçacak
11:39
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında hiçbir sorun yok
11:39
Bakan Işıkhan işçilerle buluştu, temizlik yaptı
11:13
Her yıl 10 milyon öğrenciye dijital bağımlılık eğitimi veriliyor
11:27
Bilim İnsanlarından devrim niteliğinde keşif
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi, memur ve işveren temsilcileri ile buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi, memur ve işveren temsilcileri ile buluştu
FOTO FOKUS
Rusya'dan Ukrayna'ya dron saldırısı
Rusya'dan Ukrayna'ya dron saldırısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ