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Dünya
AA 01.05.2025 10:28

Katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine yönelik saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi’nin ortasındaki Deyr el-Belah kentinde bir eve düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybederken, birkaç kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail’in insansız hava aracı ile Gazze’nin güneyindeki Refah kentinin el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ise 3 Filistinli çiftçi yaşamını yitirdi, bazıları da yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde de İsrail saldırılarında yaralanan bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 52 bin 365 Filistinli yaşamını yitirdi, 117 bin 905 kişi yaralandı.

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