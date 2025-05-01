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Dünya
AA 01.05.2025 10:39

Güney Kore'de Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo istifa etti

Güney Kore'de Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo, başkanlık seçimleri öncesi görevinden istifa etti.

Güney Kore'de Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo istifa etti

Yonhap'ın haberine göre, Han, Seul'de düzenlediği basın brifinginde istifa ettiğini açıkladı.

Han, "Bu vahim zamanda taşıdığım sorumluluğun ağırlığını değerlendirerek, böyle bir kararın gerçekten doğru ve kaçınılmaz olup olmadığını uzun uzun ve dikkatlice düşündükten sonra, eğer tek yol buysa, bunu yapmam gerektiğine karar verdim." ifadesini kullandı.

Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasının ardından Devlet Başkanlığına vekalet eden Han'ın, istifa kararını başkanlık seçimlerinde aday olabilmek için aldığı düşünülüyor.

Güney Kore'de devlet başkanı seçimlerinin 3 Haziran'da yapılması planlanıyor.

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